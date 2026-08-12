Realizan colecta para ayudar a Colombia

Ante el terremoto devastador ocurrido el lunes en Colombia, la Diócesis de Tapachula convocó a realizar una colecta para hacerla llegar y ayudar a los damnificados por ese fenómeno natural.

El obispo Luis Manuel López Alfaro dijo que las imágenes de los daños y el dolor son cuantiosos, por lo cual “hermanos de nuestra familia diocesana, somos cristianos, no podemos ser indiferentes y ver el dolor sin conmovernos y hacerlos solidarios con los que sufren”.

Por ello, convocó a los sacerdotes, agentes de pastoral y a los fieles a unirse y organizar una colecta para “hacer llegar nuestra solidaridad a estos hermanos nuestros que están sufriendo y pidamos a Dios por todos ellos y por nosotros para que nos proteja de estos eventos devastadores y dolorosos”.

Dijo que durante una semana se estará realizando la colecta en cada una de las parroquias, para que el próximo domingo 16 de agosto sea entregada y se lleve a las oficinas de la Curia Diocesana, con la finalidad de enviarla a los damnificados.

De antemano, López Alfaro agradeció la disponibilidad y solidaridad de los habitantes de las regiones Costa, Soconusco y Sierra, que conforman la diócesis, para ayudar a los que sufren a causa del desastre provocado por el sismo en Colombia.