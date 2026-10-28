Realizan colecta para ayudar a familia de bombero

El grupo universitario “Luris Factum” de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) realizó una colecta a favor de la familia del oficial Javier Trejo, bombero fallecido durante el siniestro ocurrido en la carretera San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez el pasado 17 de octubre.

En entrevista, la estudiante Celeste Coello Armas explicó que la recolección de víveres se hizo al interior de las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Unach, agradeciendo las facilidades otorgadas por el director de la institución.

Buena respuesta

Indicó que la respuesta fue positiva por parte tanto de los estudiantes como de los docentes, por lo que solicitarán que la campaña de apoyo se extienda más días. Del mismo modo, recordaron que en su cartel tienen la información bancaria para apoyar económicamente a la familia del bombero.

Celeste Coello Armas indicó que, aunque esta tragedia afectó a la familia Trejo Melchor, cualquier está a la merced de sufrir un siniestro de este tipo. “Como ciudadanos debemos unirnos a las causas y a las personas que nos necesitan” dijo.