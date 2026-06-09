Realizan compras de pánico de gasolina

El bloqueo en la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Pemex ubicada al poniente de Tuxtla Gutiérrez, ha causado pánico en la población ante lo que consideran podría derivar en un posible desabasto de combustible, por lo que en distintas gasolineras se reportó largas filas de automovilistas.

De acuerdo a un recorrido hecho por Cuarto Poder, varios automovilistas del lado poniente de la ciudad, además de llenar el tanque, acudieron con garrafas de 10 litros para tener suministro en los próximos días, un gasto aproximado a los 2 mil pesos.

“Desde anoche comenzaron a venir carros a cargar, hasta hoy nos enteramos que era por el bloqueo de los maestros”, aseguró uno de los despachadores.

Esta situación también se replicó en el municipio de Berriozábal. En las dos gasolineras ubicadas en la cabecera municipal desde las 9 de la mañana automóviles y mototaxis acudieron a estos puntos para hacer compras de pánico.

La preocupación de la población se remonta a la situación vivida en el mes de mayo pero del 2024, cuando tras un bloqueo de más de una semana por parte del magisterio, en diversos municipios de Chiapas se reportó desabasto de combustible.

Esta terminal de almacenamiento y distribución es la encargada de suministrar gasolina y diésel automotriz en la región, garantiza el abasto de combustible a 211 estaciones de servicio en 40 municipios del estado.

En tanto, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Chiapas, insistió que no habrá escasez.

“Es lastimoso decir y ver acciones como regalar gasolina, lo que no es esfuerzo de ellos”, remarcó el líder del sector transporte.

Rayo Cruz dijo que el empresario gasolinero paga por el producto como cualquier otro negocio, es decir, no es correcto que el magisterio libere las gasolineras para dar combustible que no les corresponde.

Los números que tiene el sector, comentó, es que alrededor de 14 gasolineras fueron impactadas y la población se sumó a tomar 10 litros de combustible equivalente a 340 pesos.

Detalló que más allá de que los profesores estén inconformes con sus demandas no atendidas, eso no da derecho para que lleven a cabo actos que afecten a los sectores sociales.

Este lunes el Magisterio tomó la decisión de bloquear las instalaciones de Pemex, situación que Rayo Cruz calificó como una acción peligrosa por el tema de los combustibles.

A pesar de esta situación, comentó que las gasolineras están trabajando de manera habitual.