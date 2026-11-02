Realizan concurso de altares en Arriaga

Un concurso de altares se llevó a cabo la mañana del sábado en Arriaga, con la participación de diversas escuelas preparatorias, teniendo como sede y anfitriona a la Escuela Preparatoria Jorge H. Beaswell.

El evento se desarrolló en un ambiente de tranquilidad, seguridad y sana convivencia, donde cada institución educativa presentó su mejor altar, cuidando los detalles en su elaboración y decoración para representar las tradiciones del Día de Muertos.

Durante el concurso, el jurado calificó aspectos como la creatividad, la expresión, la decoración y la forma en que los estudiantes transmitieron la historia, las costumbres y el significado de esta importante celebración dedicada a recordar a los fieles difuntos.

Como parte de la premiación, los tres primeros lugares recibieron premios económicos, lo que motivó una destacada participación de la comunidad estudiantil.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo y la dedicación de los profesores, padres de familia y estudiantes, quienes trabajaron en conjunto para presentar altares llenos de creatividad y mensajes alusivos al Día de Muertos.

Finalmente, la jornada concluyó en un ambiente de armonía y convivencia, agradeciendo la participación de todas las instituciones educativas que contribuyeron a preservar y fomentar las tradiciones mexicanas entre