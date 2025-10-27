Realizan concurso de catrinas y catrines en SCLC

Con mucho arte y tradición se realizó la tarde noche de este domingo en el centro de San Cristóbal de Las Casas, el Concurso de Catrinas y Catrines 2025, como parte del 2º Festival de Almas Vivas.

Participaron niñas, niños y jóvenes que, a través del arte, demostraron el talento sancristobalense y el orgullo por nuestras raíces.

“Hoy celebramos nuestra identidad y nuestras tradiciones. Gracias a todas y todos los participantes, porque cada uno de ustedes ya es un ganador”, dieron a conocer los organizadores.

El festival estuvo lleno de color, creatividad y alegró el corazón de San Cristóbal, consolidando al municipio como capital cultural de Chiapas.

Los participantes agradecieron a los organizadores por hacer posible esta gran celebración que fortalece la unión comunitaria y mantiene vivas las tradiciones mexicanas.