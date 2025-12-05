Realizan Concurso de Simulación de Audiencias

Este jueves se dio a conocer la realización del Primer Concurso de Simulación de Audiencias de Etapa Intermedia y Audiencia de Juicio Oral: “La Justicia es la Paz”, organizado por el Poder Judicial del Estado (PJE) de Chiapas.

En la actividad participaron estudiantes del quinto semestre de la Licenciatura en Derecho Intercultural de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Desarrollo del concurso

El concurso reunió a representantes de 12 equipos provenientes de diversas instituciones de Educación Superior como la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Universidad Pablo Guardado Chávez, la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, la Universidad del Sur y el Instituto de Formación Académica de Centro y Sureste, quienes demostraron habilidad, compromiso y preparación en los procedimientos del sistema penal acusatorio.

La Unich Oxchuc -en un comunicado-, expresó un reconocimiento especial a la maestra Ana Palma Aguilar, abogada general, por su valiosa labor en la capacitación y acompañamiento académico brindado a las y los jóvenes participantes.

Dio su agradecimiento al rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Javier López Sánchez, por su firme compromiso con la formación integral, ética y de calidad de las futuras y los futuros abogados de nuestra institución.

El acto reafirmó la importancia de generar espacios de aprendizaje práctico que fortalezcan las competencias jurídicas y promuevan una cultura de justicia y paz entre las nuevas generaciones.