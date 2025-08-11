Realizan Concurso Nacional de Oratoria 2025

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en coordinación con el Instituto de la Juventud del Estado (Ijech) y el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, realizaron la edición 2025 del Concurso Nacional de Oratoria “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre”, evento que tuvo lugar en la Sala de Sesiones de este organismo electoral, en el que participaron 22 personas, nueve de ellas mujeres.

Durante la inauguración la consejera presidenta provisional, María Magdalena Vila Domínguez, expresó que con este concurso de oratoria se honra el legado de Belisario Domínguez. Dijo que “hoy las juventudes alzan la voz para demostrar que cuando la palabra es libre, la democracia se fortalece. Cada intervención que escucharemos no es solo un discurso; es el ejercicio pleno de un derecho fundamental: el derecho a decir, a cuestionar y a proponer”.

Certamen

Este concurso se llevó a cabo a lo largo de la etapa eliminatoria, semifinal y final, y fue calificado por la periodista Karina Jeanette Toalá Bezares; el Maestro en Derecho Electoral, Rober Agner Alvarado de la Cruz y Verónica Beatriz Trujillo Sánchez, Maestra en Juicios Orales.

De esta manera, el tercer lugar fue Diego Alejandro Escobar Tipacamú; el segundo lugar para Adrián Castellanos Nanguyazmu y el primer lugar para Erick Leonardo Fuentes Jiménez, quien tendrá la responsabilidad de representar a Chiapas en la etapa nacional que se realizará en la ciudad de Comitán, los próximos días 6 y 7 de octubre de este año, donde competirá ante concursantes de otros 13 estados