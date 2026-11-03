Realizan conferencias de Ciencias Básicas

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez participaron en ponencias relacionadas con el conocimiento matemático, la física, la estadística aplicada y el desarrollo profesional. En el marco del 54 aniversario del campus se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias TED 2026 de Ciencias Básicas.

Lo anterior lo comentó la directora del campus, Marisa Guadalupe Flores Aguilar. Dijo que se realizó con el propósito de fortalecer la divulgación científica y la formación académica de las y los estudiantes mediante el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre la ciencia, las matemáticas y la innovación.

Algunas ponencias que destacaron fueron “El orden invisible detrás del cambio: de la regla de tres a la derivada”, de Luis Ruiz Gómez; “¿Se puede derivar una función media vez?”, de Verónica de Suárez Hernández; “El álgebra, un factor en la construcción del conocimiento matemático”, de Yuselmi Vleeschower Díaz, y “El punto y coma del universo: lo que dos rendijas nos enseñan sobre la realidad”, de Carlos Díaz Rodríguez.

Teoría y aplicación

Destacó que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la vinculación entre el conocimiento teórico y su aplicación en distintos ámbitos científicos y profesionales, al acercar a las y los estudiantes a nuevas perspectivas y experiencias.

Además, este formato de divulgación favorece el intercambio de ideas y la reflexión sobre los retos actuales, al tiempo que destacó la importancia de las ciencias básicas como fundamento para la innovación y el desarrollo tecnológico.