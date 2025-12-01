Realizan Congreso de Ecología y Manejo Costeros

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) llevó a cabo el Congreso de Ecología y Manejo Costeros, correspondiente al ciclo escolar agosto-diciembre 2025, organizado por el Centro de Investigación de los Sistemas Costeros y Continentales (Ciscyc-Unach), en las instalaciones de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL).

El coordinador General del Ciscyc-Unach, Pedro Martín Negrete Moreno, dijo que en este congreso se realizó la presentación de 18 proyectos orales de investigación de tesis, 13 carteles de investigación y conferencias magistrales, por ello, agradeció la participación de la comunidad docente, estudiantes y especialistas.

Por su parte, el enlace Académico del Ciscyc-Unach, Edgar Tovar Juárez, destacó la importancia de la formación integral de los estudiantes, “Es fundamental que basen su aprendizaje en el planteamiento e implementación de proyectos a través de la asesoría de los docentes, lo que les permite tener competencias profesiones que complementan el aprendizaje en el aula”.

Proyectos de investigación

Al hacer uso de la palabra, el secretario Técnico de Rectoría, Víctor Manuel Egremí de los Santos, en representación del rector, Oswaldo Chacón Rojas, felicitó a la comunidad estudiantil por el trabajo y esfuerzo que realizan en estos proyectos de investigación con el apoyo de sus docentes.

“A través de los cuales adquieren experiencia que les permiten conocer de cerca las problemáticas ambientales que abordan en cada uno de sus proyectos”, acotó, en presencia del director de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL), Pedro René Bodegas Valera y el especialista en el Manejo de Cuencas, Alejandro Mendoza Castañeda.

A su vez, el secretario General del Spaunach, Héctor De León Gallegos, dijo que el trabajo que realiza el Ciscyc-Unach es importante para el cuidado del medio ambiente, por ello la importancia de divulgar las actividades, a fin de que la sociedad las conozca.