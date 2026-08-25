Realizan Congreso de Educación y Psicoanálisis

Con el propósito de abrir un espacio de diálogo sobre la salud mental y las emociones, se realizó el Congreso Internacional de Educación y Psicoanálisis en el Centro de Convenciones Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, donde especialistas nacionales e internacionales, autoridades educativas y docentes reflexionaron sobre los malestares emocionales que enfrenta el magisterio, mientras plantearon la creación de espacios permanentes de escucha y acompañamiento.

Durante el encuentro se analizaron las distintas formas en que el estrés, la depresión, los conflictos laborales y las exigencias de la comunidad educativa pueden impactar en el bienestar de quienes ejercen la docencia.

En la jornada también participaron autoridades como Oved Balderas Tovilla, secretario general de la Sección 40 del SNTE; Raúl Eduardo Bonifaz, delegado de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas; Belén Castillejo, coordinadora estatal de Salud Mental, y el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala.

Escuchar al docente más allá de su labor

Betsy Aricel Rivera Argüello, docente e investigadora del Ciesas y de la UPN, además de integrante de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana, explicó que el objetivo central del encuentro es escuchar al docente como persona y no únicamente como responsable de transmitir conocimientos.

Señaló que existen diversos malestares que atraviesan al magisterio y que cada docente los experimenta de manera distinta, por lo que consideró necesario generar espacios donde puedan expresar las dificultades que enfrentan cotidianamente.

Destacó que, después de la pandemia, se han identificado con mayor frecuencia situaciones relacionadas con estrés, depresión, problemas de salud y dificultades en las relaciones con compañeros, estudiantes y padres de familia.

“Se trata de hablar de ellos y de las dificultades que enfrentan”, destacó.

Bienestar emocional

Por su parte, el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala, reconoció que históricamente la dimensión emocional de los docentes ha recibido poca atención, pese a las múltiples presiones que enfrenta este sector.

Explicó que, a partir del congreso, se busca avanzar en el diseño de un proyecto piloto de escucha dirigido principalmente a las preparatorias del estado, mediante el cual los docentes puedan expresar sus inquietudes con la certeza de recibir acompañamiento profesional.

Subrayó que el propósito es que las autoridades conozcan directamente las necesidades del magisterio y, a partir de ello, diseñen estrategias de atención que respondan a las situaciones que realmente enfrentan en las escuelas.

Asimismo, adelantó que la Secretaría de Educación contempla el desarrollo de un chatbot de orientación para estudiantes de nivel medio superior, que permita ofrecer una primera guía ante necesidades de aprendizaje o situaciones psicoemocionales y canalizarlos hacia instituciones gubernamentales o de la sociedad civil.

Mencionó que los docentes representan, en muchos casos, el primer punto de contención ante problemáticas que atraviesan los estudiantes, además de enfrentar presiones de padres de familia, exigencias laborales y conflictos al interior de los planteles.

Por ello, consideró indispensable que las autoridades también atiendan las necesidades de quienes se encuentran frente a las aulas.