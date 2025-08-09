Realizan congreso de enfermedades raras

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), San Cristobal de Las Casas, fue sede los días 6 y 7 de este mes de agosto del Congreso Enfermedades Raras-Chiapas 2025.

El encuentro fue organizado por la Secretaría de Salud de Chiapas y la Asociación Mexicana de Atención a las Enfermedades Raras, con el propósito de avanzar en la concientización pública sobre estos padecimientos en la entidad, así como de compartir conocimiento científico en torno al tema.

El rector de la Unich, Javier López Sánchez, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Destacó el reto que representa abordar este tema desde la investigación científica y médica, así como la oportunidad de hacerlo en esta universidad, un espacio formador de profesionales en medicina general, medicina indígena y atención intercultural.

Dijo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera enfermedad rara aquella que afecta a menos de cinco personas por cada diez mil habitantes; actualmente, se reconocen más de siete mil de estas enfermedades.