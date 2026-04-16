Realizan congreso de investigación y docencia

Con la participación de más de 200 ponentes y talleristas nacionales e internacionales, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) lleva a cabo el III Congreso Internacional de Investigación y Docencia en Lenguas Modernas, organizado por la Facultad de Lenguas, Tuxtla.

Ante los presentes en el auditorio de Los Constituyentes, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que el encuentro es una oportunidad para qué estudiantado y docentes se actualicen en el contexto de la investigación y enseñanza de esta materia.

Afirmó que contar con mayores elementos pedagógicos, permite enseñar los idiomas de manera más clara y más eficiente, además de una mayor oportunidad en temas como la diplomacia, los negocios y la docencia, lo cual redunda en beneficios directos e indirectos para la sociedad.

Espacio y aprendizaje

En este marco, la directora de la Facultad de Lenguas Tuxtla, Maricela Alfaro Merchantd, comentó que para quienes estudian los diferentes idiomas, este tipo de eventos aportan nuevas ideas y nuevas oportunidades, algo en lo que nuestra universidad está empeñada, para apoyar a la sociedad chiapaneca.

Refirió que, desde este punto de vista, el Congreso se convierte en un espacio de aprendizaje y de encuentro entre los diferentes talentos y experiencias, por lo que dio la bienvenida a todas y todos quienes con su participación enriquecen esta tercera edición.

Los ejes temáticos que se desarrollarán durante este congreso son: autonomía en el aprendizaje, temas emergentes, lengua y cultura, formación de profesores, evaluación del aprendizaje de lenguas, inclusión en la enseñanza de lenguas, enseñanza-aprendizaje de lenguas modernas, estudios y ciencias de lenguaje y tecnología e inteligencia artificial aplicadas a lenguas.

En el marco del III Congreso Internacional de Investigación y Docencia en Lenguas Modernas, también se lleva a cabo la XLV Reunión Nacional de la Red de Cuerpos Académicos de Lenguas Extranjeras-Recale, también presidida por la docente Lourdes Gutiérrez Aceves.