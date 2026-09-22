Realizan Congreso Internacional de Investigación

Con más de 900 participantes nacionales y extranjeros, se realiza el 17 Congreso Internacional de Investigación en Empresas Familiares, MIPyMES y Organizaciones de la Economía Social y Solidaria Unach-UAM y el 11 Congreso Nacional de Investigación Empresa Familiar y MIPyME para el Desarrollo Regional. “Innovación, sostenibilidad y resiliencia de las organizaciones económicas y sociales para el Desarrollo Regional”.

En este marco también se desarrolló la Jornada Académica de la Licenciatura en Gestión Turística, organizada por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Los citados eventos se realizan de manera conjunta y paralela del 21 al 23 de septiembre, como muestra de una práctica académica-colaborativa e interdisciplinaria dentro de esta unidad académica, considerando que la semana en la que se llevan a cabo se celebra también el Día Mundial del Turismo.

Durante el acto inaugural, realizado en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario “Dr. Manuel Velasco Suárez”, el rector Oswaldo Chacón Rojas indicó que la formación en esta materia resulta por demás importante, dado que el 99 por ciento de las empresas en nuestro país responden a estas características.

Ante la diputada local y presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Erika Paola Mendoza Saldaña, acotó que “las MIPyMES son la gran mayoría de los negocios del país y sostienen buena parte del empleo y, sin embargo, solo una de cada tres logra pasar con éxito a la siguiente generación”.

Innovación y resiliencia

Apuntó que hablar de innovación y resiliencia debería verse no nada más como un eslogan de este congreso, sino como el elemento diferencial para permitir que un patrimonio familiar realmente tenga éxito.

En este marco, el encargado de la dirección de esta Facultad, Felipe de Jesús Gamboa García, acompañado del secretario general del Spaunach, Héctor de León Gallegos, aseguró que durante este evento la gestión del conocimiento empresarial y la gestión integral de desarrollo humano estrechan aún más los lazos de los distintos sectores con la universidad.