Realizan Congreso Internacional de Mentoría

Con el propósito de fortalecer las redes de acompañamiento entre mujeres y compartir estrategias que contribuyan a su desarrollo académico, profesional y personal, a través de la reflexión y el intercambio de experiencias, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) puso en marcha el Primer Congreso Internacional de Mentoría y Tercer Congreso Nacional entre Mentoras y Mentees.

En este encuentro que se desarrolla en la Facultad de Derecho Campus III, con sede en San Cristóbal de Las Casas, participan representantes de instituciones de educación superior de Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Nuevo León, Colima, Guerrero, Yucatán, Chiapas y la Ciudad de México, quienes desarrollarán 35 ponencias con la intervención de más de 130 personas.

Al declarar inaugurados los trabajos de este evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas, expresó que, la mentoría significa acompañar trayectorias, compartir conocimientos y brindar herramientas para que otras mujeres puedan desarrollar sus capacidades y alcanzar sus objetivos.

Compromiso

En este marco, la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural (SISyDIC), a cargo de Miriam Jazmín González González, expresó que el interés que ha generado este programa y los resultados obtenidos, reafirman el compromiso que como universidad se tiene a favor del razonamiento y la sociedad.

Este acompañamiento ha tenido un impacto positivo en las trayectorias de las estudiantes, por lo que la escuela reconoce esta labor valiosa, generosa, humana y amorosa, que realizan cada una de las mentoras al participar en este programa, señaló la titular de la SISyDIC.

Alianzas

Por su parte, la mentora Líder in STEM, Investigadora de la Escuela de Sistemas Alimentarios (SIAL), Julieta Grajales Conesa, refirió que su camino ha estado lleno de muchas alianzas.

“Ser mentora y ser mentee es como bailar un tango, se necesita de las dos y el mejor regalo de esta unión es precisamente compartir toda esta experiencia obtenida a lo largo de los años, ser ese impulso para las nuevas generaciones de mujeres, que son y serán el futuro en la ciencia, tecnología, las matemáticas y las humanidades”, apuntó.

Al dar la bienvenida a esta Facultad, el director Ballardo Eduardo Molina Hernández, destacó que la presencia de cada una de las participantes convierte este evento en más que una sucesión de ponencias, sino en una verdadera red de colaboración universitaria, a través de la cual se fortalece el conocimiento y trabajo de todas y todos.

La realización de este encuentro en la Unach representa la continuidad de una iniciativa que ha permitido construir vínculos entre mujeres de distintas instituciones educativas y contextos, así como ampliar las redes de mentoría y colaboración a nivel nacional e internacional.