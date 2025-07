Realizan Congreso Nacional “Rumbayán” en Tuxtla

El Hotel Marriott de Tuxtla Gutiérrez se transformó en el escenario que celebró el Congreso Nacional de Salsa y Bachata “Rumbayán” durante el fin de semana, donde destacados bailarines nacionales e internacionales se dieron cita para compartir coreografías, clases magistrales y presentaciones como eje de identidad cultural.

Entre las actividades más destacadas estuvieron los “socials” nocturnos, donde profesionales y entusiastas de la salsa y bachata se mezclaron en una gran fiesta de pista abierta.

El director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Juan Carlos Suárez, asistió al evento para respaldar esta celebración de la identidad chiapaneca.

Valor cultural

Asimismo, resaltó el valor de estos encuentros para fortalecer la identidad cultural del estado y abrir espacios que promuevan talento local e intercambio artístico internacional.

Una de las actividades que más llamó la atención, fue la competencia One vs One, en la que parejas se enfrentaron en duelos de destreza, elegancia y compenetración .

Romina Álvarez, asististe del congreso, destacó la riqueza artística con la que cuenta la capital.

“Vine a apoyar a mi hermana, pertenece al grupo Fusión Team, una academia de Tuxtla. La verdad es muy bonito ver a tantos bailarines entregados con lo que hacen, es una muestra de que no solo hay talento en otros países, sino también en México y claro en Tuxtla”, señaló.

Por otro lado, afirmó que este tipo de eventos promueven el bienestar de la ciudadanía y el deseo de hacer arte.