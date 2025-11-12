Realizan congreso político indígena

Autoridades comunitarios de hasta 14 municipios indígenas de Chiapas se reunieron en Zinacantán para construir un bloque ideológico político que englobe las necesidades de las comunidades originarias, destacando mejoras en caminos, educación y economías.

En la reunión estuvieron representantes de San Juan Chamula, Zinacantán, Larráinzar, San Juan Cancuc, Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chenalhó, Huixtán, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Tenejapa, Teopisca y San Cristóbal de Las Casas.

Los participantes coincidieron en que es necesario escuchar a las autoridades tradicionales, reconocer las dinámicas propias de cada comunidad y sostener el trabajo territorial que históricamente ha distinguido a las zonas indígenas, así lo dijo el representante Carlos Entzín.

Explicó que en la zona siguen haciendo falta caminos, proyectos económicos, impulso al campo y educación.

Agregó que estos representantes, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), buscan que estos municipios que históricamente fueron de militancia priista de nueva cuenta sean gobernados por este instituto político, que conoce sus necesidades.

En el evento participaron también, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, la diputada local, Ana Karen Ruiz, el diputado Domingo Velázquez Méndez y el representante del partido ante el IEPC, José Alberto Rodríguez Flecha.