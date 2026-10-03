Realizan Congreso sobre la música popular

Con investigadores, académicos y músicos de 18 países, se realizó el XVII Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular (IASPM-AL), que este año eligió a México como país sede, específicamente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La docente e investigadora María Luisa de la Garza agradeció el respaldo institucional que hizo posible que el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) coordinara, como sede, los trabajos de este congreso.

Como coordinadora del XVII Congreso, espera que este encuentro contribuya a fortalecer los vínculos entre especialistas e instituciones para impulsar los estudios de la música popular y, eventualmente, favorecer la integración de una representación de la asociación en México, país que, aún cuenta con una trayectoria limitada en materia de investigación sobre música popular.

Darío Tejeda, presidente de la Mesa Directiva 2024-2026 de la IASPM-AL, expresó su satisfacción por realizar este encuentro en Chiapas y por tener nuevamente a México como sede del Congreso.

Destacó la importancia de generar espacios para reflexionar sobre la música más allá de su dimensión artística y de entretenimiento, al señalar que “la música no solo se puede escuchar, disfrutar y bailar, sino que hay que pensarla y, ¿para que la pensamos?... para entenderla”.

Cabe señalar que, entre las actividades se desarrollaron diversas mesas de discusión y se presentó la conferencia plenaria “Escuchar la canción popular: ¿La vida no vale nada?”, a cargo de la destacada investigadora Carmen de la Peza Casares.