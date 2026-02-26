Realizan conservatorio sobre lengua materna

En las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 91 “Lázaro Cárdenas del Río” de la Trinitaria fue sede del conversatorio por el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de reivindicar la memoria histórica y fortalecer la identidad cultural de los pueblos originarios.

El encuentro fue organizado en coordinación con el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), para reflexionar sobre la diversidad lingüística de México y la región, así como visibilizar los retos que enfrentan las y los estudiantes indígenas en contextos educativos y sociales.

La bienvenida estuvo a cargo de Karina Elizabeth Domínguez García, directora del plantel, quien celebró la apertura de espacios escolares para la reflexión cultural.

Conmemoración

Por su parte, María de la Flor Gómez Cruz, directora del Celali, realizó la apertura oficial del conversatorio, recordando que esta fecha no es solo una celebración, sino una conmemoración de la resistencia de hablantes de lenguas como el bengalí en 1952, y un recordatorio de que cada dos semanas desaparece una lengua en el mundo.

En el acto participaron: Araceli Sebastián Lucas, Angelina Gómez Jorge, Ángela Sofía García, Cristóbal Pérez Tadeo, Daniel Ochoa Nájera y Fernando Limón Aguirre.

A través de sus testimonios, se abordó la importancia de mantener vivas las raíces lingüísticas como pilar de la identidad nacional y factor de cohesión social en la región.