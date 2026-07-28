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ChiapasTuxtla

Realizan conversatorio de mujeres en la vida pública

Julio 28 del 2026
Las mujeres participantes son expertas en diferentes temas. CP
Las mujeres participantes son expertas en diferentes temas. CP

El Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción A.C. (CMPIC) , llevó a cabo con éxito la primera edición del conversatorio “Las Mujeres Construimos el Presente y Decidimos el Futuro: La participación de las mujeres en la vida pública, liderazgo, ciudadanía y transformación”, un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que reunió a mujeres líderes comprometidas con la construcción de una sociedad más igualitaria, participativa e incluyente, en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el encuentro, las panelistas coincidieron en que el liderazgo de las mujeres representa un elemento fundamental para fortalecer la vida democrática, el desarrollo social y la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la sociedad. Asimismo, destacaron la importancia de continuar generando espacios que impulsen la participación, el diálogo y la construcción de propuestas que contribuyan a una igualdad sustantiva.

Participantes

En el conversatorio participaron Cinthya Velázquez Sánchez, fiscal de la Mujer; Shandy Nataly Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C.; Paulina Conde, defensora de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes; Maribel Miceli, presidenta Nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción A.C. y anfitriona del evento.

Las intervenciones permitieron compartir experiencias, identificar desafíos y plantear propuestas orientadas a fortalecer el acceso de las mujeres a mayores espacios de liderazgo y participación.

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