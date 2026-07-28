Realizan conversatorio de mujeres en la vida pública

El Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción A.C. (CMPIC) , llevó a cabo con éxito la primera edición del conversatorio “Las Mujeres Construimos el Presente y Decidimos el Futuro: La participación de las mujeres en la vida pública, liderazgo, ciudadanía y transformación”, un espacio de reflexión e intercambio de experiencias que reunió a mujeres líderes comprometidas con la construcción de una sociedad más igualitaria, participativa e incluyente, en Tuxtla Gutiérrez.

Durante el encuentro, las panelistas coincidieron en que el liderazgo de las mujeres representa un elemento fundamental para fortalecer la vida democrática, el desarrollo social y la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la sociedad. Asimismo, destacaron la importancia de continuar generando espacios que impulsen la participación, el diálogo y la construcción de propuestas que contribuyan a una igualdad sustantiva.

Participantes

En el conversatorio participaron Cinthya Velázquez Sánchez, fiscal de la Mujer; Shandy Nataly Rodríguez Castillo, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas A.C.; Paulina Conde, defensora de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes; Maribel Miceli, presidenta Nacional del Colegio de Mujeres Profesionales de la Industria de la Construcción A.C. y anfitriona del evento.

Las intervenciones permitieron compartir experiencias, identificar desafíos y plantear propuestas orientadas a fortalecer el acceso de las mujeres a mayores espacios de liderazgo y participación.