Realizan conversatorio sobre experiencias académicas

Con el propósito de motivar e incrementar la participación de la comunidad universitaria en actividades de formación, investigación y cooperación internacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) celebró el conversatorio: “Experiencias Académicas Internacionales del Personal Universitario 2026”.

Dicho ejercicio se desarrolló en formato híbrido, donde un grupo estuvo presente en la sala “Balún Canán” de la Biblioteca Central Universitaria, mientras que otro sector se dio cita a través de plataformas digitales.

Por lo anterior, docentes e investigadores de la Máxima Casa de Estudios, compartieron sus experiencias como estudiantes de diferentes áreas en programas de posgrado fuera del país.

Al participar en este evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas declaró que este tipo de experiencias cambia las perspectivas personales y profesionales, además de que se tienden puentes entre instituciones y se enriquece el conocimiento.

Refirió que la internacionalización en las instituciones, ha dejado de ser un complemento, convirtiéndose en un eje fundamental en el proceso formativo, por lo que las universidades deben trabajar y gestionar para generar más espacios de oportunidad para estudiantado y docentes.

Finalmente, la coordinadora General de Relaciones Interinstitucionales, Rocío Moreno Vidal, destacó que estas actividades motivan al estudiantado a fortalecer sus capacidades y sus saberes en el orden internacional.