Realizan conversatorio sobre liderazgo femenino

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Ciencias de la Administración del Campus IV, realizó el evento denominado “Tejiendo historias: Líderes universitarias”.

Al dar la bienvenida, la líder del Cuerpo Académico Administración de las Organizaciones, los Agronegocios y el Turismo Sustentable, Adriana Mazariegos Sánchez, agradeció la asistencia a este encuentro, que las une para hacer una reflexión significativa y que se convierte en un acto de memoria, de reconocimiento y esperanza.

“Hoy se reconocen las voces, las trayectorias y las contribuciones de mujeres que desde distintos espacios han abierto caminos en la educación, la ciencia y la investigación y liderazgo social, por ello, el evento que hoy nos reúne es una metáfora profunda de lo que ocurre cada día en la Universidad”, subrayó .

Apuntó que cada mujer universitaria teje una historia: cuando enseña con pasión en el aula, cuando investiga para generar conocimiento y acompaña a sus estudiantes en la construcción de sus sueños.

Panelistas

A través de reflexiones, experiencias y aprendizajes de mujeres que han construido trayectorias académicas inspiradoras, es como se desarrolló el conversatorio “Liderazgo femenino en la educación superior”, con la participación de las panelistas: María Mayley Chang Chiu, Rosa Isela Cruz González y la alumna Daniela Yatsuri Arriaga Pérez.

Además, se dieron a conocer los resultados de la investigación “El reto de la mujer en el ámbito universitario: balance entre el trabajo y la familia”, presentadas por las académicas, Josefina Martínez Chávez, Cynthia López Sánchez y Adriana Mazariegos Sánchez.

Integraron el presídium, la secretaria Académica de la Facultad de Ciencias de la Administración, Karina Pinto Toscano; las docentes organizadoras, Josefina Martínez Chávez y Cynthia López Sánchez, así como el delegado sindical de la Facultad, Genaro Espinosa Ruiz.