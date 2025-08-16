Realizan coronación de la reina de la feria

Con la participación de autoridades locales y de la región, se realizó este viernes la coronación de Maury I. (Maury Espinoza Guillén) como reina de la Feria Teopisca 2025 y el tradicional desfile de carros alegóricos en honor a San Agustín.

La coronación estuvo a cargo del presidente municipal, Luis Alberto Valdez Díaz, quien estuvo acompañado de Abigail Lucero Guzmán Esquivel, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Posterior a la ceremonia de coronación se realizó el desfile de carros alegóricos por las calles de la ciudad, que fue encabezada por los tradicionales moros, hombres disfrazados montados a caballo.

Feria del pueblo

Este 15 de agosto, se distingue porque es la fecha de reencuentro, cuando muchos teopisquenses que han salido a otros lugares por cuestiones de trabajo regresan a su lugar de origen para convivir y celebrar con la familia la feria del pueblo en honor a San Agustín, cuyo día principal es el 28 de este mes.

Cabe señalar que las actividades de la feria que incluye la presentación de artistas y grupos musicales se realizará del 25 al 29 de este mes, entre los grupos que asistirán están: Banda Maguey, Grupo Palomo, Lupillo Rivera, Los Acosta, el Coyote y su Banda, entre otros.

A parte de los grupos musicales habrán actividades deportivas, gastronómicas, culturales y una cabalgata, además de una procesión con la imagen de San Agustín.