﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Realizan coronación de la reina de la feria

Agosto 16 del 2025
Realizan coronación de la reina de la feriaTras la coronación se realizó el tradicional desfile de carros alegóricos en honor a San Agustín. Manuel Martínez / CP

Con la participación de autoridades locales y de la región, se realizó este viernes la coronación de Maury I. (Maury Espinoza Guillén) como reina de la Feria Teopisca 2025 y el tradicional desfile de carros alegóricos en honor a San Agustín.

La coronación estuvo a cargo del presidente municipal, Luis Alberto Valdez Díaz, quien estuvo acompañado de Abigail Lucero Guzmán Esquivel, presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF).

Posterior a la ceremonia de coronación se realizó el desfile de carros alegóricos por las calles de la ciudad, que fue encabezada por los tradicionales moros, hombres disfrazados montados a caballo.

Feria del pueblo

Este 15 de agosto, se distingue porque es la fecha de reencuentro, cuando muchos teopisquenses que han salido a otros lugares por cuestiones de trabajo regresan a su lugar de origen para convivir y celebrar con la familia la feria del pueblo en honor a San Agustín, cuyo día principal es el 28 de este mes.

Cabe señalar que las actividades de la feria que incluye la presentación de artistas y grupos musicales se realizará del 25 al 29 de este mes, entre los grupos que asistirán están: Banda Maguey, Grupo Palomo, Lupillo Rivera, Los Acosta, el Coyote y su Banda, entre otros.

A parte de los grupos musicales habrán actividades deportivas, gastronómicas, culturales y una cabalgata, además de una procesión con la imagen de San Agustín.

﻿