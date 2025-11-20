Realizan curso Análisis de Estados Financieros

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG) realizó el curso-taller Análisis de Estados Financieros y Presupuestales, en atención y seguimiento a las acciones contenidas en su Plan de Trabajo Anual, así como en cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de los Comisarios Públicos.

El objetivo de esta capacitación es dar continuidad a los programas de profesionalización dirigidos a las y los servidores del pueblo, fortaleciendo sus capacidades técnicas para un ejercicio administrativo eficiente, transparente y responsable.

Compromiso

En su mensaje, la titular de la SAyBG, Ana Laura Romero Basurto, destacó la importancia de contar con personal actualizado y comprometido con las buenas prácticas en materia de revisión financiera y presupuestaria, como un pilar fundamental para la prevención de actos de corrupción y el fortalecimiento institucional.

Esta capacitación fue coordinada por Luis Alberto Gutiérrez Chacón, coordinador de Comisarios y Despachos Externos y contó con la presencia de Edwin Rolando Herrera Rodríguez, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Descentralizada; Jesús Antonio Guillén Gordillo, subsecretario de Auditoría Pública para la Administración Centralizada y César Antonio Ochoa Bartolón, subsecretario Jurídico y de Prevención, comisarias y comisarios de la SAyBG.

La SAyBG, siguiendo las instrucciones del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reafirma su compromiso con la capacitación continua, el fortalecimiento de las competencias técnicas y la consolidación de una administración pública transparente, eficiente y al servicio de la ciudadanía.