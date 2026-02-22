Realizan curso con causa de primeros auxilios

Este sábado 21 de febrero, en Tuxtla Gutiérrez, el Centro de Capacitación en Atención Médica y Prehospitalaria (CPAPM) llevó a cabo un curso con causa de primeros auxilios en beneficio social del Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre Comaffas A. C., organización que hace algunos días sufrió afectaciones severas en sus instalaciones a consecuencia de un incendio forestal registrado a principios de febrero de 2026.

La jornada formativa se diseñó como un curso exprés de cinco horas, de 2:00 de la tarde a 7:00 de la noche, con nueve participantes inscritos.

Además de la capacitación, las y los asistentes recibieron constancias de participación, material didáctico digital y la instrucción de personal certificado.

Asimismo, se realizó una actividad de convivencia y aprendizaje con fauna rescatada, acompañada de una charla sobre cuidado y conservación de especies.

Carlos Romero de la Cruz, licenciado en Enfermería y técnico superior universitario paramédico, explicó que el curso responde a una colaboración sostenida entre el CPAPM y Comaffas.

Detalló que, dentro de los programas educativos del centro, que incluyen las carreras de paramédico, enfermería y terapia física, la atención a emergencias por picaduras de insectos o mordeduras de animales ponzoñosos es un eje clave.

“La asociación ha trabajado con nosotros impartiendo estos temas; a veces vienen al aula y en otras ocasiones llevamos a los alumnos al centro de rescate para conocer las especies y aprender sobre venenos y atención adecuada”, señaló.