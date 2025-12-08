Realizan Curso sobre Tuberculosis

La Jurisdicción Sanitaria Número Uno llevó a cabo el Curso Nacional de Actualidades en Tuberculosis: Prevención, Detección y Acción, con el propósito de fortalecer las competencias del personal de salud en la identificación, manejo y control de esta enfermedad que continúa representando un reto para la salud pública.

Acciones

Durante la jornada formativa se presentaron temas estratégicos como el panorama epidemiológico y programático de la tuberculosis (TB) en México y Chiapas, así como la fisiopatología de la enfermedad y su impacto en diversos grupos poblacionales, incluida la niñez.

Asimismo, se abordaron los determinantes sociales que influyen en la transmisión y persistencia de la tuberculosis, reforzando la importancia de una atención integral que incluya el binomio TB-VIH. Se integraron además perspectivas sobre vivir con tuberculosis y la relación entre adicciones y esta enfermedad, para promover una visión más humana y completa del abordaje.

Curso

El curso estuvo dirigido a personal de salud de las distintas instituciones públicas, pasantes, estudiantes de medicina y enfermería, contando también con la presencia de los jefes jurisdiccionales.