Realizan décima edición de Sabores y Colores de Chiapas

El Congreso del Estado fue la sede de la 10.ª edición de “Sabores y Colores de Chiapas”, un espacio donde gente productora y artesana de los diversos municipios de la entidad pudieron exponer sus mercancías.

Un festival de cultura, tradición y gastronomía que, bajo la coordinación de la diputada María Mandiola Totoricagüena, se ha convertido en un referente para las y los chiapanecos.

En esta ocasión, bajo las notas musicales de la marimba, se pudo disfrutar de una amplia variedad de textiles, accesorios, productos gastronómicos y diversos artículos elaborados de manera artesanal; resaltando la riqueza cultural y culinaria del estado.

Las y los pequeños productores y artesanos agradecieron que el Congreso del Estado se preocupe por abrir espacios donde se impulse y fomente el consumo local, ya que con ello se fortalece la economía y se da a conocer la diversidad cultural, la producción gastronómica, textil y artesanal que se encuentra en las diversas regiones.

La próxima edición se realizará en febrero. La diputada María Mandiola Totoricagüena invitó a a quienes estén interesados en participar a estar pendientes de la información y del procedimiento, para que puedan exponer sus productos. Asimismo, invitó a la ciudadanía a que acuda y conozca los productos que se exponen. Al consumir lo hecho en Chiapas impulsamos el desarrollo social y económico de las familias chiapanecas.

Hecho en Tuxtla

En otro orden de ideas, se entregaron constancias a mujeres de Chiapas que concluyeron el curso de capacitación “Hecho en Tuxtla”, organizado por la diputada María Mandiola Totoricagüena en coordinación con el Instituto de Capacitación Tecnológica de Chiapas (Icatech).

De esta manera se entregaron constancias a mujeres de la ciudad capital que participaron en diferentes cursos de capacitación, brindando herramientas que impulsan el desarrollo, autoempleo y emprendimiento.

La entrega de constancias -señaló la diputada por Morena- reconoce el esfuerzo y constancia de las participantes, reafirmando la importancia de brindar opciones que generen bienestar para las mujeres de Chiapas.