Realizan décimo sexta edición del Parlamento Juvenil

El Congreso del Estado a través de la Comisión de Juventud, que preside Ana María Solís Ruiz, en coordinación con el Instituto de la Juventud a cargo de Edgar Abarca Palma encabezaron el Parlamento Juvenil 2026, en su edición 16, un espacio para escuchar las ideas, inquietudes y propuestas de las y los adolescentes chiapanecos.

El encuentro ciudadano, donde participaron 40 diputados por un día, tiene el objetivo de generar ejercicios legislativos diseñados para fomentar el liderazgo político, el debate y la creación de propuestas ciudadanas.

Iniciativa

Al hacer uso de la palabra, Solís Ruiz, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte sostuvo que el Congreso de Chiapas abre los espacios para que las juventudes expresen sus inquietudes, ejerzan su derecho a participar y a transformar sus ideas en propuestas legislativas.

El ejercicio cívico democrático -dijo- permitió que las y los jóvenes conozcan el funcionamiento del Poder Legislativo y los procesos de análisis, discusión y aprobación de iniciativas.

Con este tipo de actividades, en donde estuvieron presentes también la diputada Andrea Negrón y el diputado Luis Gordillo, se fortalece la intervención en la vida pública; además de que las chicas y chicos tiene una participación constante, crítica y propositiva.

Actividades

La asamblea, señaló Edgar Abarca Palma, contó con diversas actividades como talleres, cursos, mesas de trabajo y ejercicios de parlamento abierto, donde las y los participantes intercambiaron ideas, construyeron propuestas en conjunto y desarrollaron proyectos legislativos con acompañamiento especializado.

Las y los participantes del parlamento que se realizó en la sala de sesiones “Sergio Valls Hernández” del Poder Legislativo, plantearon sus propuestas en la máxima tribuna del estado, para fortalecer la atención a las personas adultas mayores, prevenir la violencia, combatir el ciberacoso y promover la formación cívica.

También, iniciativas para impulsar la cultura promovida por las juventudes, vincular la tecnología con la educación ambiental y fortalecer el reconocimiento, la protección y el desarrollo.

Con este ejercicio, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, refrenda su compromiso de promover la participación de los jóvenes en la vida pública y de conocer de manera directa las distintas etapas del proceso legislativo, desde la presentación de iniciativas hasta su análisis, deliberación y votación.