Realizan desazolve en sistemas lagunares

“En este año se inició con el desazolve de los sistemas lagunares en la entidad, después de 25 años que no se realizaba. Primero en Pijijiapan y Acapetahua, posteriormente en Tonalá, Mapastepec, Tapachula, Mazatán y Arriaga, cuando tengan los manifiestos de impacto ambiental”, indicó la secretaria de Pesca y Acuacultura, Judith Torres Vera.

Recalcó que con estas acciones es posible activar la económia del sector camaronero y pesquero en cada uno de los sistemas, que presentaban serios problemas por el arrastre de sedimentos que provoca la pérdida de profundidad y con ello, las especies tuvieran dificultad para reproducirse.

Problemática

Mencionó que, por ejemplo, el camarón ha dejado de entrar a varios de los sistemas por la cantidad de sedimentos y la temperatura del agua, los peces también han disminuido sus poblaciones.

“También estamos trabajando en las microcuencas con los presidentes municipales, porque de la mano con el desazolve tiene que hacerse la reforestación en las montañas, en los márgenes de ríos, desazolvarlos, para que el sedimento no caiga nuevamente al sistema lagunario”.

Todo este trabajo es importante, Chiapas cuenta con la zona de manglares más grande de Latinoamérica en Acapetahua, que al no tener movimiento el agua, el impacto ambiental a la vegetación sería muy alto, se secarían todos los manglares, una especie que sirve de escudo para corrientes elevadas, e incluso tsunamis.

La Encrucijada

José Reyes Díaz Gallegos, investigador del Centro de Investigaciones Costeras de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ha comentado que en la reserva de la biosfera La Encrucijada, la laguna Cerritos fue la primera que empezó a tener problemas de azolvamiento y, hoy día se considera prácticamente perdida.

Este fenómeno es bastante complejo para resolver porque la deforestación en las zonas montañosas es la principal causa para la erosión.

APOYOS

La funcionaria dijo que incrementaron el apoyo a pescadores, anteriormente se les daban 500 pesos bimestrales y actualmente se le entrega mil pesos a 10 mil 942 pescadores