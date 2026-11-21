Después de 15 años, se llevóa cabo el desfile cívico conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana por las calles del municipio de Oxchuc.

Fue una celebración histórica debido a que tenía 15 años que no se realizaba; hecho significativo que invitó a la población a recordar la historia y honrar la lucha de quienes defendieron los ideales de justicia, libertad e igualdad.

Instituciones participantes

La celebración contó con la participación de 19 instituciones educativas, entre ellas, jardines de niños, escuelas primarias, secundaria técnica, CECyTE, Unich y centros educativos de Conafe, con un total de siete mil alumnos participantes.

Asimismo, se contó con la presencia de madres y padres de familia, quienes acompañaron a sus hijas e hijos durante el recorrido, así como habitantes de diferentes comunidades que se dieron cita para presenciar esta conmemoración y sumarse a esta celebración.

La autoridad reconoció la participación de las instituciones educativas, directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, así como de toda la ciudadanía que hizo posible este significativo evento.

El presidente municipal, César Gómez López, informó que tenía 15 años que no se realizaba este desfile, y que hoy, con la paz que vive el municipio, vuelven las actividades cívicas conmemorativas.