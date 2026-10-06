Realizan diálogo sobre la importancia del maíz en México

El investigador León Enrique Ávila Romero sostuvo un diálogo de saberes con autoridades y habitantes de la localidad de Santo Tomás Ixin, municipio de Ocosingo, en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Nacional del Maíz.

Lo anterior para reflexionar sobre la importancia de esta planta como elemento fundamental de la vida comunitaria.

El profesor de tiempo completo de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable propició un intercambio de experiencias y conocimientos en torno al valor cultural, social y comunitario, cuya presencia trasciende la alimentación y forma parte de la identidad y las formas de vida de los pueblos.

Guardianas

Destacó la participación de las “guardianas del maíz”, mujeres que, mediante su organización y trabajo comunitario contribuyen a preservar las semillas, los saberes y las prácticas vinculadas con este cultivo, al tiempo que hacen visibles las diversas formas de resistencia y defensa del maíz que se construyen en la región.