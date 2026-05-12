Realizan donación de ambulancias

La Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), realizó la entrega de dos ambulancias nuevas y totalmente equipadas a la delegación Tuxtla de la Cruz Roja Mexicana; una donación que supera los 2 millones de pesos y que busca fortalecer la capacidad de atención prehospitalaria y de emergencias en la capital chiapaneca.

De acuerdo con autoridades, la jornada se realizó en el marco del 35 aniversario de la institución educativa y en una muestra de responsabilidad social.

Entrega

La entrega se llevó a cabo en un acto protocolario al que asistieron autoridades estatales y representantes de diversos sectores, entre ellos la diputada local Marcela Castillo; el delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana, Ángel Tovar Serrano.

Además, se contó con la presencia del secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, Carlos Morales Vázquez, delegado de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor); y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero.

La rectora de la Universidad Pablo Guardado Chávez, Rita Acosta Reyes, destacó que esta acción forma parte del compromiso social de la institución con la comunidad chiapaneca.

“La inversión supera los dos millones de pesos y son unidades nuevas que se suman a la flotilla existente para fortalecer la atención a la población”, señaló.

Explicó que se trata de ambulancias tipo II, equipadas con tecnología y equipo médico de última generación, listas para entrar en operación de manera inmediata.

Subrayó que, además de celebrar el aniversario de la universidad, la donación envía un mensaje de colaboración entre la academia y las organizaciones civiles.

“Esta entrega representa una alianza clara entre las instituciones educativas y organismos como la Cruz Roja, que diariamente trabajan en beneficio de la población”, expresó.

Impacto social

Por su parte, el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero, reconoció el respaldo de la iniciativa privada y de las instituciones educativas para concretar proyectos que tienen un impacto directo en la sociedad.

“Cuando se unen el gobierno, la población y las iniciativas privadas, se pueden lograr acciones trascendentes como la donación de estas dos ambulancias”, afirmó.

Destacó que este tipo de aportaciones contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta de la benemérita institución, que brinda atención gratuita y oportuna en situaciones de emergencia.