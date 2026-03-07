Realizan edición especial del Mercadito DIF

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el Sistema DIF Tuxtla inauguró una edición especial del Mercadito DIF Tuxtla, iniciativa que en esta ocasión se vistió de morado bajo el lema “La Igualdad se construye contigo”, con el objetivo de visibilizar el talento, la creatividad y el emprendimiento de las mujeres de la capital chiapaneca.

Este espacio busca impulsar la participación económica de las mujeres mediante la exposición y venta de productos elaborados por emprendedoras locales, fomentando al mismo tiempo el consumo de artículos hechos en la región y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres.

Durante la inauguración se contó con la presencia de Mercedes Ortiz, esposa del presidente municipal; Emma Orantes, síndica municipal, así como diversas servidoras públicas del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, quienes destacaron la importancia de generar políticas y programas que promuevan la igualdad de oportunidades y el bienestar de las mujeres.

Fomento a la economía

El Mercadito DIF Tuxtla forma parte de las estrategias municipales orientadas a fortalecer la economía social y brindar espacios de comercialización a pequeños emprendimientos, particularmente aquellos encabezados por mujeres.

Estas iniciativas buscan no solo impulsar la economía familiar, sino también contribuir a la autonomía financiera y al empoderamiento femenino.

Durante el evento se ofrecieron diversos productos como artesanías, alimentos, accesorios, ropa, plantas y artículos elaborados de manera artesanal, además de promover actividades culturales y comunitarias que fortalecen la convivencia social y el consumo local.

Finalmente, autoridades municipales señalaron que este tipo de espacios representan una oportunidad para reconocer el trabajo de las mujeres emprendedoras, al tiempo que se generan condiciones para avanzar hacia una sociedad más equitativa.