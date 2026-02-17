Realizan el “Encuentro de Historias y Memorias”

Con la participación de representantes de distintos sectores, se inauguraron las actividades del Encuentro de historias y memorias a 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en las instalaciones del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena (Celali), en San Cristóbal de Las Casas.

Este encuentro que se desarrollará del 16 al 21 de febrero en distintas sedes de esta ciudad, contará con la realización de conversatorios, mesas de trabajo, conferencias, proyección de documentales y encuentro de escritores y es organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta).

Inauguración

Durante la inauguración de este evento, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, representaron un hito que sentó las bases para avances significativos en materia de derechos indígenas, representación política y social.

Ante la diputada local, Selene Josefina Sánchez Cruz, comentó que para la Unach es un firme compromiso promover e incorporar en sus políticas el enfoque de la interculturalidad, logrando que no sea solamente un discurso o una aspiración, sino una realidad.

Asimismo, el coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del Gobierno del estado, Juan Carlos Gómez Aranda, al realizar un recorrido por los eventos que precedieron a esta firma de acuerdos, señaló que los actores fundamentales fueron los pueblos originarios de Chiapas, hecho que los visibilizó ante el mundo, abriendo la puerta al pluralismo político y social.

Director

Acompañado por el director general del Archivo General del Estado, Carlos Román García, aseguró que su trascendencia histórica permanece vigente, no solo por lo alcanzado, sino también por lo que aún falta por cumplir.

En este marco, la directora del Celali, María de la Flor Gómez Cruz, señaló que este es un espacio abierto a la reflexión, donde a través de las distintas actividades se observa lo recorrido desde esta firma, pero sobre todo se busca ver hacia adelante, donde en conjunto con las instituciones se den mejores condiciones para el desarrollo de los pueblos originarios.

También, el docente e investigador indígena, José Daniel Ochoa, mencionó que con estos acuerdos se fraguó la ruptura de un antes y un después, entre lo que representaba el pensamiento neoliberal y un después con el pensamiento comunitario y el pensamiento humanista.

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar son un proceso histórico que redefinió la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas tras el levantamiento del EZLN, iniciados en abril de 1995 y que fueron firmados el 16 de febrero de 1996.