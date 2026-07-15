Realizan el Festival Gastronómico del Chipilín

Entre aromas de tamales, empanadas, sopas y antojitos tradicionales, el parque Santo Domingo fue sede del Festival Gastronómico del Chipilín, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), con el objetivo de fortalecer la identidad gastronómica de la capital y reconocer el valor cultural de uno de los ingredientes más representativos de la cocina local.

Durante la jornada, realizada de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, decenas de familias acudieron al centro de la ciudad para conocer y degustar diversos platillos elaborados a base de chipilín, planta emblemática de la gastronomía chiapaneca utilizada tradicionalmente en tamales, sopas, bolitas de masa, empanadas y guisos regionales.

El programa incluyó una expoventa de productos gastronómicos, la charla “El chipilín y su importancia cultural”, así como un taller para la elaboración de chipilín con bolita de elote, impartido por la maestra María del Carmen Chacón Ramírez.

Números musicales

La celebración estuvo acompañada por música de marimba, presentaciones de músicos tradicionales zoques y bailes folclóricos que dieron un ambiente festivo al encuentro y reforzaron el vínculo entre la gastronomía y las expresiones culturales de la región.

Además, comerciantes participantes destacaron la importancia de abrir espacios para la difusión de productos tradicionales y el impulso a la economía local.

“Hay muchísimas recetas más que forman parte de nuestra tradición y que poco a poco se han ido perdiendo. Estos festivales ayudan a que las nuevas generaciones las conozcan y las valoren”, comentó la comerciante Margarita Sánchez.

Por su parte, otra comerciante señaló que este tipo de actividades representan una oportunidad para incrementar las ventas y visibilizar el trabajo de cocineras y productores locales.

“Además de vender, venimos a compartir nuestra cultura y nuestras recetas. El chipilín es parte de la identidad de nuestro estado, lo que nos hace chiapanecos, y merece tener espacios como este”, expresó Lourdes, comidera zoque.