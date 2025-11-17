Realizan el Reciclatón Universitario Campus IV

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Secretaría de Identidad y Responsabilidad Social Universitaria (Siresu), Extensión Istmo Costa y Soconusco, realizó el Reciclatón Universitario Campus IV, en colaboración con la Asociación Mexicana para la Ayuda de Niños con Cáncer (Amanc) a la cual entregó una donación de tapitas y botellas de PET.

La coordinadora de la Siresu Istmo Costa y Soconusco de la Unach, Rosa Isela Cruz González, explicó que esta donación a través de una acción ambiental, en favor de niños con cáncer, trae consigo un impacto social importante.

Objetivo

“Se impulsa a través del reciclaje una cultura universitaria de responsabilidad social, que contribuye al cuidado de medio ambiente y apoyar a las familias de niñas, niños y adolescentes (NNA) en tratamiento oncológico en Chiapas, colaborando con la Amanc”, expresó.

La servidora pública universitaria agradeció a los integrantes de los comités ambientales de las diferentes unidades académicas del Campus IV, dado que gracias a su colaboración se hizo una donación de un millón 200 mil tapas plásticas y una tonelada de PET.

El vicepresidente de Amanc en Chiapas, Humberto Gutiérrez-Niño de Haro, agradeció la colaboración que se da con la Unach, “estamos encabezando una causa que es la de las infancias con cáncer, es una problemática de salud pública que casi no se aborda, dado que la enfermedad es algo complejo”.

Ayudarán a familias

En este sentido, agradeció a la Unach por esta colaboración, “tengan la certeza que este donativo en tapitas los vamos a convertir en un proceso de reciclaje para ayudar a familias vulnerables que enfrentan la enfermedad y que están llevando su tratamiento médico en Tapachula”.