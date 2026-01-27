Realizan el segundo Lunes de Pueblo

Con una asistencia promedio de hasta 450 personas por jornada, el programa Lunes de Pueblo es un espacio de atención directa donde el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez resuelve de manera inmediata hasta el 80 por ciento de las solicitudes ciudadanas, principalmente relacionadas con vialidades y servicios básicos.

El presidente municipal, Ángel Torres, destacó que cada jornada atiende en promedio entre 300 y 450 personas, quienes acuden desde distintas colonias y comunidades para plantear problemáticas relacionadas con vialidades, servicios públicos, pagos atrasados de agua y predial, así como solicitudes de empleo, mismas que son canalizadas a las áreas correspondientes.

Mensaje

“Vamos bien, la respuesta está a la vista. La gente viene, se atiende, algunos trámites son muy rápidos y otros requieren un poco más de tiempo, pero siempre con la actitud de servicio de las y los funcionarios, que están para resolver los temas de la ciudad”, expresó.

Uno de los temas más recurrentes, explicó el alcalde, es el arreglo de calles, una demanda histórica en diversas colonias que, en algunos casos, llevaban más de 30 o 40 años sin ser atendidas.

En ese sentido, subrayó que durante la actual administración ya se ha avanzado con la construcción y rehabilitación de más de 300 vialidades, lo que ha permitido mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de familias.

Solicitudes

Detalló que entre el 70 y 80 por ciento de las solicitudes se resuelven el mismo día, mientras que el resto recibe seguimiento puntual, especialmente aquellas que requieren procesos de regularización o gestiones más complejas.

Además, resaltó el ambiente cercano y humano que se vive durante estas jornadas, donde las y los asistentes llegan desde la madrugada para asegurar su turno.