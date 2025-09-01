Realizan elección para presidir comisariado ejidal en Tres Picos

Bajo un clima de seguridad y tranquilidad se realizó la elección para presidir el comisariado ejidal en el poblado de Tres Picos, en donde los ejidatarios pudieron votar desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde en las instalaciones de la Casa Ejidal.

Tras intensas votaciones el ganador de la contienda fue Joaquín López Caballero, imponiéndose a Paola Domínguez Martínez, por lo que fue una jornada electoral sin ningún incidente debido que elementos policíacos de diversas corporaciones realizaron operativos en calles y avenidas del citado poblado.

El contendiente ganador, López Caballero, dijo que a partir de este día asume su nueva responsabilidad y se comprometió a trabajar en unidad con todos los ejidatarios, hayan o no votado por él, destacando que lo que más importa es generar proyectos y programas en beneficio del poblado de Tres Picos, para que este pueda avanzar y progresar.

Tres Picos es el poblado más grande del municipio de Tonalá, cuenta con un promedio de quince mil habitantes, lo que convierte a estos comicios en una de las jornadas electorales más emocionantes que se realizan en Tonalá.