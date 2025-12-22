Realizan en Acteal encuentro de jóvenes

Más de cien jóvenes iniciaron el domingo 21 en la comunidad tsotsil de Acteal un encuentro que incluye “una jornada formativa y comunitaria que abordará temas fundamentales para la vida y la organización de los pueblos: No violencia, Resistencia, Autonomía, y Defensa de la Tierra y el Territorio”, informó la organización Sociedad Civil Las Abejas.

Añadió que la reunión ha sido organizada por esa agrupación y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), como parte de las actividades para conmemorar el 28 aniversario de la masacre de 45 indígenas tsotsiles, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal.

El encuentro está dirigido a jóvenes de 15 a 25 años, a quienes la organización reconoce como portadores de semillas de esperanza y paz, en medio de los escenarios de violencia y destrucción que afectan a diversas comunidades, colectivos y pueblos en Chiapas y en el país, informó la organización.

Explicó que como parte de las actividades se instalaron tres mesas sobre no violencia; resistencia, autonomía y, en defensa de la tierra y el territorio.

“La convocatoria también está abierta a medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, así como a defensoras y defensores de derechos humanos, de la madre tierra y al público general. Los medios podrán cubrir parte de las actividades”, manifestó.

Las Abejas, señaló que el 28 aniversario de la masacre será conmemorado hoy lunes 22 de diciembre, con una misa que oficiará el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.