Realizan en SCLC Festival Literario Hojas de Invierno

El Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), llevó a cabo el Festival Literario “Hojas de Invierno”, un exitoso encuentro cultural dedicado a la difusión de las letras, el cine y la diversidad lingüística de Chiapas.

Durante las actividades realizadas en las instalaciones del Celali, se reafirmó el papel de este centro como una institución clave en la promoción del reconocimiento y desarrollo de las lenguas y culturas de los pueblos indígenas.

Actividad

El festival inicio con la conferencia “Las huellas del teatro”, la cual fue impartida por María Francisca Oseguera, presidenta de la Fortaleza de la Mujer Maya (Fomma). La mesa fue moderada por Nicolás López Arcos.

Asimismo se presentó la editorial a cargo de la organización Sna Tz’ibajom, donde participaron Juan Benito de la Torre López, Guadalupe de la Torre Sánchez y Jorge Bacilio Martínez Gutiérrez.

El programa también incluyó una ventana al cine documental con la proyección y charla “Ecos del Volcán”, una obra de Charles Fairbanks y Saúl Kak.

De igual manera se presentó “Uláamida, cantos y poemas negros de Chiapas. Presentó Ana Lilia Pérez Quezada Vanguardia literaria”, ofreciendo una exploración sobre la literatura en el estado.

Cierre

Para finalizar la jornada, se llevó a cabo la lectura literaria “Hojas de invierno”, que dio nombre al festival.

En este segmento participaron destacadas voces como Martha Yolanda Calvo Sánchez, Erika Ramírez Gómez y Mayeli del Rocío de León Narváez, bajo la moderación de María Leticia Pérez.