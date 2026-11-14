Realizan encuentro académico Unach MUN 2026

El Congreso del Estado, a través de la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, Getsemaní Moreno Martínez, en coordinación con la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), llevó a cabo el encuentro académico denominado Unach MUN 2026, con el objetivo de fomentar en las y los jóvenes, el liderazgo, el pensamiento crítico, la oratoria y la cooperación internacional.

Moreno Martínez dio la bienvenida al coloquio universitario, destacando que son las y los jóvenes quienes encabezarán las nuevas políticas públicas que fortalezcan la educación y el desarrollo de nuestra entidad.

Un proyecto enriquecedor

Con estas acciones, el estudiantado se capacita y desarrolla habilidades en materia de investigación, oratoria y negociación para la resolución de conflictos.

“Estos proyectos son enriquecedores porque hacen que desde Chiapas veamos cómo las decisiones a nivel mundial impactan a nivel nacional y por supuesto a nivel estado, en diversas ramas”, apuntó.

En representación del rector, participó la doctora Liliana Espinosa Ríos, quien destacó que Unach MUN es el Modelo de Naciones Unidas oficial de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas.

En el encuentro, sostuvo, las y los alumnos de diversas facultades de la máxima casa de estudios participaron como delegados de diferentes países para debatir y negociar sobre problemáticas globales actuales.

Inteligencia Artificial

En esta ocasión, el tema principal está enfocado en la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial para la promoción de la paz.

Participaron en el encuentro Carlos Sergio Montesinos Kramski, investigador y ponente de las masterclass; Abenamar Rabanales Guzmán, secretario técnico de la Sidesu y ponente; María Rosalba Jiménez Ocaña, integrante de la Junta de Gobierno; Omar David Jiménez Ojeda, presidente de la Junta de Gobierno; Gabriela Gómez Paniagua, en representación del secretario Académico; Roberto David Vázquez Solís, director general de Educación Abierta y a Distancia; Jordán Corzo Mancilla, encargado de la Dirección de Facultad de Medicina Humana; y Jorge Alberto Pascasio Bringas, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Unach.