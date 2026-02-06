Realizan encuentro de música tradicional

Músicos de varias partes de la zona Altos, como San Juan Chamula y Yajalón, de la región Tulijá, se dieron cita en un encuentro organizado en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en la que expresaron la diferencia entre la música tradicional y la música comercial.

Señalaron que la música tradicional sigue teniendo un significado espiritual, por lo que se toca en ciertas fechas, además de que una pieza puede durar horas, “como una especie de transe”.

Tex López, integrante del Centro cultural independiente ArTex Chamula, indicó que la música tradicional se sigue dedicando a las deidades, por lo que no tiene un inicio o un fin, “Es un mantra que puede durar días, por ejemplo, en el carnaval de Chamula son cinco días de música, de baile, de pox, de alegría y felicidad” agregó.

Esto, dijo, contrasta con la música comercial que solo dura entre tres o cuatro minutos, además de que la música tradicional era vital, pues se tocaba cuando se tocaba un árbol con el que posteriormente se realizaría el instrumento.

En ese sentido, indicaron que no hay músico sin instrumento, pero en Chamula cada vez quedan menos realizadores de estos. “Fabricadores de guitarra quedan dos, ya ancianos, de arpa dos, de tambores igual dos” señaló Tex López.

Por lo mismo, instó a los estudiantes de la Unich a no solo resguardar las técnicas a través de investigaciones, sino también en el quehacer. “Es necesario que los jóvenes reinventen” agregó.