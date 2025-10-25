Realizan encuentro de narración con infancias

El 5º Encuentro Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes Narradores, Ave de las 400 Voces, Alas de Pichitos Narradores, se convirtió en el escenario donde las voces de las infancias y adolescencias brillaron con fuerza compartiendo cuentos, leyendas y relatos

El evento fue organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, mediante el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), a través del Programa Estatal de Cultura Infantil Alas y Raíces y el Ayuntamiento de Osumacinta.

El 15 y 16 de octubre, niñas, niños y adolescentes de distintas regiones del estado participaron en una serie de actividades organizadas por el anfitrión. Por las mañanas compartieron espacios de convivencia cultural como el recorrido en lancha por el río Grijalva, en el que disfrutaron del imponente Cañón del Sumidero, observaron cocodrilos y monos araña durante la travesía.

Asimismo, participaron en una charla sobre el cuidado del medio ambiente y realizaron una actividad de senderismo, alimentaron a los peces, disfrutaron de una albercada y participaron en un taller de modelado en plastilina.