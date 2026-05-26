Realizan encuentro de parteras

La comunidad de Vista Hermosa, municipio de Teopisca, fue sede de la reunión de parteras, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y reconocer la importante labor que realizan en beneficio de la salud de las mujeres y las familias del municipio.

El encuentro fue organizado por la autoridad local en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria II San Cristóbal y el DIF.

Durante esta actividad participaron parteras de la cabecera municipal y de la zona Altos de Teopisca, quienes compartieron sus experiencias y saberes ancestrales.

Las asistentes también participaron en un curso impartido por médicos y personal especializado, fortaleciendo así el trabajo coordinado en materia de salud comunitaria y atención materna.

Se destacó la importancia del reconocimiento y la articulación de los saberes ancestrales de las parteras tradicionales con los servicios de salud, priorizando una atención materna digna, segura e intercultural para las mujeres.

Con estas acciones, los organizadores del encuentro reafirman su compromiso de continuar impulsando actividades que fortalezcan la salud.