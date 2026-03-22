Realizan encuentro diplomático con Guatemala

Con el propósito de refrendar los lazos de cooperación y coordinación institucional, el gobierno municipal de Tapachula recibió al viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Escobedo Sanabria, así como a la embajadora, Jessica Mendoza Barquín, y personal del Consulado de Guatemala en la ciudad.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el coordinador de Gabinete, Jovani Ruiz Toledo, destacó que para el Ayuntamiento de Tapachula es fundamental fortalecer los vínculos de cooperación con el pueblo de Guatemala, particularmente en una región fronteriza como Tapachula, donde la movilidad humana es una realidad cotidiana que exige sensibilidad, responsabilidad y coordinación entre instituciones.

En su intervención, el viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Escobedo Sanabria, expresó su reconocimiento al trabajo que realiza el edil Yamil Melgar en materia de seguridad y atención a la movilidad humana, en beneficio de sus connacionales.

Compromiso

Durante el Encuentro Diplomático de Cooperación Tapachula- Guatemala, la directora de Relaciones Internacionales y Desarrollo Transfronterizo, Denisse Lugardo Escobar, enfatizó que para el Ayuntamiento de Tapachula la atención a la población en contexto de movilidad es un compromiso profundamente humanitario, impulsando una política con enfoque de derechos humanos que prioriza la dignidad, la inclusión social y la construcción de una ciudad más justa para todas y todos, sin distinción de nacionalidad.

Al encuentro asistió el coordinador de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM) de Tapachula, Chiapas, Ricardo Rodríguez Campos; la vicecónsul de Guatemala en Tapachula, Enilda Asencio Mazariegos; la cónsul de Guatemala en Tapachula, Norma Patricia Mérida, así como servidores públicos e invitados especiales.