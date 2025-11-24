Realizan encuentro estatal de alfabetizadores

Para enriquecer las políticas educativas en la entidad, la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), Viridiana Figueroa García, participó en el Encuentro Estatal de Alfabetizadores de la “Nueva ERA”, presidido por el secretario de Educación Roger Mandujano Ayala.

Diálogo

Esta acción está orientada a promover el intercambio de experiencias y la coordinación interinstitucional, para impulsar el desarrollo educativo de Chiapas en beneficio de las y los chiapanecos que reciben el aprendizaje de manera extemporánea.

Durante el evento, se destacó el trabajo realizado a través del programa “Cobach Puede”, que ha brindado atención a 13 mil educandos y ha operado cerca de mil 300 círculos de estudio.

En la actualidad, se mantienen activos más de 200 círculos en diversas regiones del estado, los cuales concluirán actividades en el mes de diciembre, reflejando el compromiso del Cobach con la alfabetización y la mejora educativa.

Iniciativa

Asimismo, la titular del Cobach anunció una importante iniciativa para ampliar las oportunidades educativas a las personas que no pudieron concluir su bachillerato oportunamente, por lo que podrán hacerlo mediante el Sistema de Educación Abierta (SEA) de la institución, cuya inscripción será gratuita.

De esta forma, se reafirma el compromiso del Colegio de Bachilleres con la inclusión, la equidad y el acceso a la educación para todas y todos.

El Cobach refrenda su compromiso como aliado estratégico en la construcción de un Chiapas con mayor preparación, oportunidades y desarrollo educativo.