Realizan encuentro internacional México- Colombia

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) organiza el Segundo Encuentro Internacional de Producción Sostenible México-Colombia, a través de la Licenciatura en Caficultura, cuyas actividades se desarrollarán este 23 de marzo.

Las sedes de este evento serán las instalaciones del Centro Estatal de Innovación y Transparencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca “City Café”, parcelas productoras del municipio de Berriozábal y el auditorio de Los Constituyentes en Tuxtla Gutiérrez.

Este evento servirá de preámbulo para la realización del 5º encuentro de productores, y el 3er Festival del Café Región XIV Tulijá Tseltal Chol, que se realizará en el municipio de Chilón, los días 24 y 25 de marzo, mediante el cual la Unach busca acercar temas de transferencia tecnológica, manejo sostenible y comercialización al sector productivo del café de esta región.

Interés

Al respecto, el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, destacó que el crecimiento de estos eventos demuestra el interés que tanto productores, autoridades y las instituciones tienen acerca de este tema, en la búsqueda de mejorar la producción de este aromático grano y por ende la vida de los miles de familias que dependen económicamente de él.

En este marco, el coordinador de la licenciatura citada, Víctor Manuel Aguilar Castillo, acompañado de la coordinadora de estos eventos, Astrid Miceli Montesinos, comentó que este es un espacio estratégico para el fortalecimiento de la cooperación académica internacional.

Alianzas

A la par, contribuye a la construcción de alianzas interinstitucionales orientadas a la generación de conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica, en beneficio de los sectores productivos y de la sociedad en su conjunto.

El cultivo del café en Chiapas representa no solo una actividad económica estratégica, sino también un elemento sustantivo del patrimonio cultural y del tejido social de las comunidades, por ello, la participación de las instituciones educativas en estos procesos resulta fundamental para impulsar acciones de capacitación, innovación y acompañamiento técnico, que fortalezcan las capacidades productivas y promuevan prácticas sostenibles.