Realizan encuentro para el cuidado del agua

Representantes de los 124 municipios Chiapas participaron en el Encuentro Estatal de Cultura del Agua realizado en Tuxtla Gutiérrez, esto con el propósito de recibir talleres, ponencias e información enfocada en fortalecer las capacidades del cuidado y sensibilización en el manejo del vital líquido.

De acuerdo con Karina Montesinos Cárdenas, directora de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) estatal, explicó que el objetivo fue reunir a promotores, delegados técnicos municipales del agua y representantes de los Espacios de Cultura del Agua Municipales (ECAS) para brindarles capacitaciones enfocadas en fortalecer sus capacidades y permitirles realizar su trabajo de manera más efectiva.

Participantes

Destacó que el encuentro se realiza de manera coordinada con organizaciones de la sociedad civil como Fonset, Cántaro Azul, entre otros, así como con universidades e instituciones académicas.

Montesinos Cárdenas subrayó que el trabajo de la CEAS es complejo y no se limita a la restauración o rehabilitación de los cuerpos de agua, sino que incluye el mantenimiento y la sustentabilidad de las acciones emprendidas.

“Es un trabajo bastante complejo, no solo es la parte de la restauración o de la rehabilitación de los cuerpos de agua, sino también del mantenimiento y que las acciones que nosotros realicemos sean sustentables y sostenibles”, afirmó.

Trabajo colaborativo

La directora indicó que la dependencia a su cargo se encuentra alineada con una de las políticas públicas más importantes del actual gobierno estatal, que es la restauración y saneamiento de microcuencas y la conservación del recurso hídrico.

Dijo que obliga a involucrar a diversos sectores, no solo al aparato gubernamental, sino también a la sociedad civil organizada, los gremios y las empresas socialmente responsables que han contribuido a fortalecer las líneas estratégicas para el cuidado del recurso hídrico.

Finalmente, señaló que estas acciones buscan también fortalecer la infraestructura hidráulica, garantizar su mantenimiento y ampliar la cobertura hacia comunidades categorizadas como municipios olvidados.