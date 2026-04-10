Realizan encuentro “Por la Diversidad y la Cultura”

Se realizó con éxito en el municipio de San Juan Cancuc, el encuentro artístico “Por la Diversidad y la Cultura de Paz” en el marco de la feria Sk’in Kajkanantik Mamal Xun.

El acto inaugural estuvo a cargo de la maestra María de la Flor Gómez Cruz (Celali) en representación de la maestra Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), quien resaltó la importancia de estos encuentros artísticos y culturales que permiten visibilizar la riqueza cultural a través de la danza, la música y literatura.

Los asistentes disfrutaron de la música y danza tradicional de comunidades como Ts’unjok’, Oxchuc, Chanal y los impresionantes carnavaleros Tanchak de Huixtán.

Participantes

También participaron los grupos de danza del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) 175 y 212, así como las Casas de Cultura de Tenejapa y Oxchuc.

La emoción se hizo presente con la declamación de poesía en tseltal por las alumnas Ruth Nohemí Domínguez y María López Cruz.

Finalmente, las actividades terminaron con ritmos que unen: Desde la potencia del rock en tsotsil de Chanib Ok’il del municipio de Larráinzar y hasta el ambiente festivo de la marimba.