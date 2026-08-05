Realizan encuentro sobre desaparición forzada

En el ejido de Copoya en Tuxtla Gutiérrez, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional sobre Desaparición Forzada y Acompañamiento de la Iglesia, convocado por la Dimensión Episcopal de Pueblos Originarios y Afromexicanos, la Dimensión Episcopal para la Movilidad Humana y la Pastoral Social de la arquidiócesis de Tuxtla.

Bajo el lema “Nuestro hogar es nuestro territorio y nuestro corazón”, el encuentro reunió a representantes eclesiales, integrantes de comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas dedicadas al acompañamiento de víctimas, con el objetivo de escuchar, visibilizar y compartir experiencias sobre el desplazamiento forzado provocado por la violencia.

Acompañamiento pastoral

De acuerdo con los organizadores, el espacio busca fortalecer las acciones de acompañamiento pastoral y comunitario, promoviendo la fraternidad, la esperanza y la búsqueda de justicia para quienes han sido obligados a abandonar sus hogares.

Durante las actividades se expuso que el desplazamiento forzado interno representa una de las expresiones más graves y, al mismo tiempo, menos atendidas de la violencia que enfrenta México.

Además, señalaron que las comunidades indígenas figuran entre las más afectadas por este fenómeno, debido a que no solo pierden sus viviendas, sino también sus territorios ancestrales, sitios sagrados y parte de su identidad cultural, elementos fundamentales para su vida comunitaria.

Asimismo, advirtieron que la problemática permanece en gran medida invisibilizada, ya que México aún no cuenta con una legislación federal que reconozca y atienda de manera integral el desplazamiento forzado interno, situación que dificulta la protección y el acceso a la justicia para miles de personas afectadas.