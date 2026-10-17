Realizan encuentro sobre educación intercultural

Con entusiasmo y espíritu de hermandad, la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” en Zinacantán dio apertura al encuentro “Compartencia de Saberes sobre Educación Intercultural desde Diversos Territorios”, un espacio de diálogo, reflexión, intercambio de experiencias y construcción colectiva de conocimientos.

El encuentro reunió a representantes de escuelas normales de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo, así como de Colombia.

Con esta actividad, se dijo, se fortalecen los lazos de colaboración entre instituciones comprometidas con una educación intercultural, respetuosa de la diversidad cultural y lingüística.

La jornada inaugural comenzó con un rezo tradicional, como expresión de respeto y reconocimiento a la espiritualidad, la sabiduría ancestral y las raíces culturales de los pueblos originarios.

Las actividades consistieron en conferencias y talleres académicos colectivos, donde las y los participantes compartieron conocimientos, experiencias pedagógicas y reflexiones que contribuyeron al fortalecimiento de la formación docente desde las distintas realidades culturales y territoriales.